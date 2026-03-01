हाथरस में दर्दनाक हादसा: ट्रैक्टर के टायर और मडगार्ड के बीच फंसकर 9 साल की मासूम की दर्दनाक मौत

जानकारी के अनुसार, नगला अडू निवासी किसान सुरेश कुमार उर्फ भोलू की 9 वर्षीय बेटी दीक्षा पड़ोस के ही एक ट्रैक्टर पर बैठकर आलू के खेत में जा रही थी। ट्रैक्टर को उसके मालिक का पुत्र चला रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दीक्षा के हाथ में आलू से भरा एक अधभरा थैला था। अचानक वह थैला ट्रैक्टर के घूमते टायर और मडगार्ड के बीच फंस गया। थैला खिंचने से दीक्षा का संतुलन बिगड़ गया और वह भी थैले के साथ ही ट्रैक्टर के टायर और मडगार्ड के बीच जा फंसी।