सुहागरात पर चाकू से हमला, तीन दिन में ससुराल से गायब दुल्हन: हाथरस में रिश्ते के चाचा संग हुई फरार

Bride runs away with uncle Hathras: हाथरस जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज तीन दिन बाद दुल्हन अपने रिश्ते के चाचा के साथ फरार हो गई। आरोप है कि सुहागरात के दौरान दूल्हे ने जब दुल्हन को छूने की कोशिश की तो उसने चाकू से हमला कर दिया और साफ कहा कि वह किसी और से प्यार करती है। इस घटना के बाद दूल्हा डर के कारण उसी कमरे में अलग चारपाई डालकर सोने को मजबूर हो गया।