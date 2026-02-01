सांवले रंग की ऐसी सजा? शारीरिक संबंध न बनाने से भी नाखुश थी पत्नी, हाथरस में दुल्हन ने एक महीने बाद छोड़ा पति

यह मामला थाना हाथरस गेट क्षेत्र के कैलाश नगर का बताया जा रहा है। पति का आरोप है कि पत्नी ने कुछ ही दिनों में साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। पत्नी का कहना है कि वह इस रिश्ते में सहज महसूस नहीं कर पा रही है, जबकि पति इसे अचानक लिया गया फैसला बता रहा है। इस असहमति के चलते मामला परिवार से निकलकर पुलिस चौकी तक पहुंच गया।