सांवले रंग की ऐसी सजा? शारीरिक संबंध न बनाने से भी नाखुश थी पत्नी, हाथरस में दुल्हन ने एक महीने बाद छोड़ा पति

हाथरस में दुल्हन ने एक महीने बाद छोड़ा पति | Image Video Grab
Marriage dispute wife left husband Hathras:यूपी के हाथरस जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज एक महीने बाद ही एक पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया। यह मामला अब स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।
जानकारी के अनुसार, पत्नी पति के सांवले रंग और दांपत्य जीवन में शारीरिक संबंध स्थापित न हो पाने से असंतुष्ट थी। वहीं, पति का कहना है कि शादी से पहले दोनों की सहमति थी और उस समय पत्नी ने उसे पसंद करने की बात कही थी।
यह मामला थाना हाथरस गेट क्षेत्र के कैलाश नगर का बताया जा रहा है। पति का आरोप है कि पत्नी ने कुछ ही दिनों में साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। पत्नी का कहना है कि वह इस रिश्ते में सहज महसूस नहीं कर पा रही है, जबकि पति इसे अचानक लिया गया फैसला बता रहा है। इस असहमति के चलते मामला परिवार से निकलकर पुलिस चौकी तक पहुंच गया।
पति ने बताया कि उसने पत्नी को मनाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन पत्नी अपने फैसले पर अड़ी रही। कई बार परिवार के बुजुर्गों और रिश्तेदारों ने भी समझाने का प्रयास किया, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस चौकी में भी दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई गई, लेकिन पत्नी पति के साथ वापस जाने को तैयार नहीं हुई।
मिली जानकारी के मुताबिक, पत्नी मूल रूप से आगरा की रहने वाली है और करीब एक महीने पहले ही उसकी शादी हाथरस के युवक से हुई थी। शादी के बाद वह ससुराल आई, लेकिन कुछ ही दिनों में मतभेद सामने आने लगे। पति का कहना है कि शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक पत्नी का रवैया बदल गया।
पति ने बताया कि वह बेकरी का काम करता है और अपनी पत्नी को पूरी जिम्मेदारी के साथ रखना चाहता था। उसका कहना है कि शादी दोनों की सहमति से हुई थी और तब पत्नी ने कहा था कि वह उसे पसंद करती है। अब पत्नी के इस फैसले से वह मानसिक रूप से परेशान है और परिवार में भी तनाव का माहौल बना हुआ है।
पति के अनुसार, शादी आगरा में हुई थी और इस पर करीब ढाई से तीन लाख रुपये तक खर्च हुए थे। उसने बताया कि लड़की वालों की ओर से केवल घरेलू सामान दिया गया था, किसी तरह की मोटरसाइकिल या अन्य महंगे उपहार नहीं दिए गए थे। अब शादी टूटने की कगार पर है, जिससे दोनों परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
यह मामला केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में बढ़ते वैवाहिक विवादों की ओर भी इशारा करता है। रंग, पसंद-नापसंद और आपसी समझ जैसे मुद्दों पर रिश्ते टूटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। स्थानीय लोग भी इस मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इसे आपसी संवाद की कमी का परिणाम बता रहे हैं।
फिलहाल मामला पुलिस चौकी के स्तर पर ही सुलझाने की कोशिश की जा रही है। दोनों पक्षों से बातचीत जारी है, लेकिन पत्नी अपने फैसले पर कायम है। अब यह देखना होगा कि आपसी समझौते से मामला सुलझता है या कानूनी प्रक्रिया की ओर बढ़ता है।
बड़ी खबरेंView All
हाथरस
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग