हाथरस

सांवले रंग की ऐसी सजा? शारीरिक संबंध न बनाने से भी नाखुश थी पत्नी, हाथरस में दुल्हन ने एक महीने बाद छोड़ा पति

Hathras News: यूपी के हाथरस में शादी के महज एक महीने बाद पत्नी ने पति को छोड़ दिया। मामला पति के सांवले रंग और दांपत्य जीवन से असंतुष्टि की वजह बताया जा रहा है।

2 min read
Google source verification

हाथरस

image

Mohd Danish

Feb 01, 2026

hathras marriage dispute wife left husband

हाथरस में दुल्हन ने एक महीने बाद छोड़ा पति | Image Video Grab

Marriage dispute wife left husband Hathras:यूपी के हाथरस जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के महज एक महीने बाद ही एक पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया। यह मामला अब स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है।

जानकारी के अनुसार, पत्नी पति के सांवले रंग और दांपत्य जीवन में शारीरिक संबंध स्थापित न हो पाने से असंतुष्ट थी। वहीं, पति का कहना है कि शादी से पहले दोनों की सहमति थी और उस समय पत्नी ने उसे पसंद करने की बात कही थी।

कैलाश नगर से शुरू हुआ विवाद

यह मामला थाना हाथरस गेट क्षेत्र के कैलाश नगर का बताया जा रहा है। पति का आरोप है कि पत्नी ने कुछ ही दिनों में साथ रहने से साफ इनकार कर दिया। पत्नी का कहना है कि वह इस रिश्ते में सहज महसूस नहीं कर पा रही है, जबकि पति इसे अचानक लिया गया फैसला बता रहा है। इस असहमति के चलते मामला परिवार से निकलकर पुलिस चौकी तक पहुंच गया।

मनाने की हर संभव कोशिश

पति ने बताया कि उसने पत्नी को मनाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन पत्नी अपने फैसले पर अड़ी रही। कई बार परिवार के बुजुर्गों और रिश्तेदारों ने भी समझाने का प्रयास किया, मगर कोई नतीजा नहीं निकला। पुलिस चौकी में भी दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई गई, लेकिन पत्नी पति के साथ वापस जाने को तैयार नहीं हुई।

आगरा से हाथरस तक जुड़ा रिश्ता

मिली जानकारी के मुताबिक, पत्नी मूल रूप से आगरा की रहने वाली है और करीब एक महीने पहले ही उसकी शादी हाथरस के युवक से हुई थी। शादी के बाद वह ससुराल आई, लेकिन कुछ ही दिनों में मतभेद सामने आने लगे। पति का कहना है कि शुरू में सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक पत्नी का रवैया बदल गया।

पति का दर्द और परिवार की चिंता

पति ने बताया कि वह बेकरी का काम करता है और अपनी पत्नी को पूरी जिम्मेदारी के साथ रखना चाहता था। उसका कहना है कि शादी दोनों की सहमति से हुई थी और तब पत्नी ने कहा था कि वह उसे पसंद करती है। अब पत्नी के इस फैसले से वह मानसिक रूप से परेशान है और परिवार में भी तनाव का माहौल बना हुआ है।

शादी का खर्च और टूटते सपने

पति के अनुसार, शादी आगरा में हुई थी और इस पर करीब ढाई से तीन लाख रुपये तक खर्च हुए थे। उसने बताया कि लड़की वालों की ओर से केवल घरेलू सामान दिया गया था, किसी तरह की मोटरसाइकिल या अन्य महंगे उपहार नहीं दिए गए थे। अब शादी टूटने की कगार पर है, जिससे दोनों परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

समाज में बढ़ते वैवाहिक विवादों पर सवाल

यह मामला केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में बढ़ते वैवाहिक विवादों की ओर भी इशारा करता है। रंग, पसंद-नापसंद और आपसी समझ जैसे मुद्दों पर रिश्ते टूटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। स्थानीय लोग भी इस मामले को लेकर चर्चा कर रहे हैं और इसे आपसी संवाद की कमी का परिणाम बता रहे हैं।

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल मामला पुलिस चौकी के स्तर पर ही सुलझाने की कोशिश की जा रही है। दोनों पक्षों से बातचीत जारी है, लेकिन पत्नी अपने फैसले पर कायम है। अब यह देखना होगा कि आपसी समझौते से मामला सुलझता है या कानूनी प्रक्रिया की ओर बढ़ता है।

Published on:

01 Feb 2026 10:41 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / सांवले रंग की ऐसी सजा? शारीरिक संबंध न बनाने से भी नाखुश थी पत्नी, हाथरस में दुल्हन ने एक महीने बाद छोड़ा पति
