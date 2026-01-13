पारिवारिक कलह का खौफनाक अंत : बहू से झगड़े के बाद सास-देवर ने खाया जहर

मृतक महिला दुर्ग सिंह की पत्नी थीं। दुर्ग सिंह राजस्थान में एक कारपेट फैक्ट्री में काम करते हैं। माला देवी का मायका हाथरस के नगला बेलन शाह में है, जबकि उनकी बहू का मायका भी हाथरस के सुरंगापुरा में है। माला देवी के भाई ने बताया कि उनकी बहन माला देवी का बहू से झगड़ा हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि बहू ने अपनी सास के खिलाफ थाने में शिकायत करने की धमकी दी। इसी बात से परेशान होकर माला देवी ने जहर खा लिया।