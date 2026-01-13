13 जनवरी 2026,

मंगलवार

हाथरस

पारिवारिक कलह का खौफनाक अंत : बहू से झगड़े के बाद सास-देवर ने खाया जहर

UP Crime News: उत्तर प्रदेश के हाथरस के सिद्ध नगर में बहू से विवाद के बाद सास और देवर ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई जबकि देवर की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

2 min read
Google source verification

हाथरस

image

Ravendra Mishra

image

Ravendra kumar mishra

Jan 13, 2026

बहू से झगड़े के बाद सास - देवर ने खाया जहर

सास - देवर ने खाया जहर फोटो सोर्स ,AI

हाथरस कोतवाली के सिद्ध नगर में बहू से हुई कहासुनी के बाद सास और देवर ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान सास की मौत हो गई, जबकि देवर की हालत खराब है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

उपचार के दौरान हुई मौत

सिद्ध नगर की रहने वाली माला देवी कीबहू से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, इसी बात से नाराज होकर सास ने जहर खा लिया। यह देख 16 वर्षीय छोटे बेटे शुभम ने भी जहर खा लिया, जिससे दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी। हालत बिगड़ती देख परिवार वाले दोनों को प्राइवेट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं बेटे की हालत गंभीर है।

पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा

सूचना मिलते पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की साफ वजह नहीं मिली है और अभी तक इस मामले की कोई लिखित शिकायत भी नहीं आई है।

शिकायत की धमकी देने पर खाया जहर

मृतक महिला दुर्ग सिंह की पत्नी थीं। दुर्ग सिंह राजस्थान में एक कारपेट फैक्ट्री में काम करते हैं। माला देवी का मायका हाथरस के नगला बेलन शाह में है, जबकि उनकी बहू का मायका भी हाथरस के सुरंगापुरा में है। माला देवी के भाई ने बताया कि उनकी बहन माला देवी का बहू से झगड़ा हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि बहू ने अपनी सास के खिलाफ थाने में शिकायत करने की धमकी दी। इसी बात से परेशान होकर माला देवी ने जहर खा लिया।

विवाह के बाद घर में खुशियों की उम्मीद

माला देवी के तीन बेटे थे। बड़े बेटे के विवाह के बाद घर में खुशियों की उम्मीद थी, लेकिन जल्द ही स्थिति बदल गई। बड़ी बहू के आते ही परिवार में आपसी अनबन और झगड़े शुरू हो गए। झगड़ा इतना बढ़ गया की 42 साल की माला ने जहर खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई।

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 10:03 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Hathras / पारिवारिक कलह का खौफनाक अंत : बहू से झगड़े के बाद सास-देवर ने खाया जहर

