Hathras Accident: बस और कार की भिड़ंत में 6 की मौत 7 घायल, 10 फीट दूर जा गिरी कार; होली मनाने जा रहे थे सवार

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को तुरंत खंदौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। जहां से तीन गंभीर घायलों को आगरा रेफर किया गया। हादसा सादाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव गढ़ी हरिया के पास हुआ। मृतकों में दिनेश (50), उनकी पत्नी सुनीता (48), विजय बघेल (27) और उनकी पत्नी पिंकी (26) की पहचान हो चुकी है। दो अन्य की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और बस चालक से पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे की वजह सामने आई है।