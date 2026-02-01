‘पति नहीं कर पाता संतुष्ट…’ पत्नी ने मर्दानगी उठाया सवाल, शादी के सिर्फ 1 महीने बाद तोड़ा रिश्ता

पत्नी ने खुलकर कहा कि वह अपने पति अभिषेक से संतुष्ट नहीं है। उसका सबसे बड़ा आरोप है कि अभिषेक का रंग सांवला है, जिसकी वजह से उसे पति पसंद नहीं आ रहा। साथ ही वह शारीरिक रिश्ते (फिजिकल रिलेशन) से भी खुश नहीं है। पत्नी ने कहा कि शादी को एक महीना हो गया है। मेरा पति प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। घर में कोई पारिवारिक समस्या नहीं है। लेकिन फिजिकल रिलेशन को लेकर कुछ समस्याएं हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं खुलकर नहीं बता सकती। अब मैं साथ नहीं रहना चाहती। मैं चौकी से ही यह मामला साफ करना चाहती हूं।