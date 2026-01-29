जवान बेटे को पिता देंगे कंधा: सुसाइड से पहले लिखा- ‘थक गया हूं’, PCS की तैयारी कर रहे छात्र ने क्यों की आत्महत्या

युवक ने किया सुसाइड। फोटो सोर्स- Video Grab
Crime News: उत्तर प्रदेश के हाथरस में PCS की तैयारी कर रहे छात्र ने सुसाइड कर लिया। इससे पहले छात्र ने लिखा कि वह ठीक होने का दिखावा करते-करते थक गया है।
PCS की तैयारी कर रहे छात्र ने सुसाइड से पहले लिखा, ''मैं ठीक होने का दिखावा करते-करते थक चुका हूं। मुझे मानसिक तनाव ने बहुत कमजोर बना दिया है। इसी वजह से पूरे होश में अपने जीवन को समाप्त करने का निर्णय ले रहा हूं।'' छात्र ने अपने हाथ पर अंग्रेजी में ऐसा लिखा। इसके बाद छात्र नागेंद्र प्रताप फांसी के फंदे पर झूल गया।
अपने इकलौते बेटे का शव देखकर पिता के होश उड़ गए। नागेंद्र के पिता हरि सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में जवान हैं जो नोएडा में तैनात हैं। 10 दिन पहले ही वह 45 दिन की छुट्टी लेकर घर आए। उनकी एक बेटी और एक बेटा था। उन्होंने कुछ साल पहले ही बेटी की शादी कर दी थी।
उनके इकलौते बेटे नागेंद्र प्रताप ने सुल्तानपुर के एक कॉलेज से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इसके बाद उसने एक निजी कंपनी में कुछ साल नौकरी की। 2 साल पहले नागेंद्र ने नौकरी छोड़कर दिल्ली में रहकर गेट (ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) और PCS की तैयारी करने का फैसला लिया था। हालांकि नागेंद्र ने PCS की परीक्षा अभी नहीं दी थी। 6 महीने पहले ही वह दिल्ली से घर आ गया था। यहां वह अवसाद में रहने लगा।
हरि सिंह और परिवार के अन्य सदस्य एक प्लॉट खरीदने के उद्देश्य से मथुरा गए थे। देर शाम जब वह घर लौटे तो कमरे में उन्होंने नागेंद्र का फंदे पर लटका शव देखा तो उनके होश उड़ गए। CO सदर योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि युवक ने सुसाइड किया है। मामले की जांच की जा रही है।
