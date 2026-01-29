जवान बेटे को पिता देंगे कंधा: सुसाइड से पहले लिखा- ‘थक गया हूं’, PCS की तैयारी कर रहे छात्र ने क्यों की आत्महत्या

उनके इकलौते बेटे नागेंद्र प्रताप ने सुल्तानपुर के एक कॉलेज से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इसके बाद उसने एक निजी कंपनी में कुछ साल नौकरी की। 2 साल पहले नागेंद्र ने नौकरी छोड़कर दिल्ली में रहकर गेट (ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग) और PCS की तैयारी करने का फैसला लिया था। हालांकि नागेंद्र ने PCS की परीक्षा अभी नहीं दी थी। 6 महीने पहले ही वह दिल्ली से घर आ गया था। यहां वह अवसाद में रहने लगा।