अंजुम से अंजली बनी लड़की; शिव मंदिर में की शादी: मोनू के साथ खाई जीने-मरने की कसम

अंजुम से अंजली बनी लड़की। फोटो सोर्स- Video Grab
Anjum Became Anjali: उत्तर प्रदेश के बरेली में अंजुम से लड़की अंजली बन गई। इसके बाद लड़की ने शिव मंदिर में जाकर प्रेमी से विवाह कर लिया। लड़की के मुताबिक उसका प्रेम-प्रसंग पिछले 5 सालों से चल रहा था।
दरअसल, मीरगंज के सिंधौली गांव निवासी अंजुम और मोनू ने जिले के ही एक शिव मंदिर में शादी कर ली। इसके बाद अंजुम ने अपना नाम बदलकर अंजली कर लिया है।
अंजली का कहना है कि वह मोनू से पिछले 5 सालों से प्रेम करती है। उसने कहा कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। अंजली ने कहा कि 5 साल पहले ही उनकी एक दोस्त के जरिए उनकी मुलाकात मोनू से हुई थी। इस दौरान दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई। साथ ही शादी का फैसला कर लिया।
अंजली के मुताबिक परिवार वाले इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते, इसी वजह से दोनों ने भागने का फैसला लिया। 25 जनवरी को अंजली और मोनू दोनों भागकर शहर आए। इसके बाद जिले के एक शिव मंदिर में दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया।
एक वीडियो जारी कर अंजली ने कहा, '' उन्होंने किसी के जोर दबाव में नहीं बल्कि खुद की इच्छा से प्रेम विवाह किया है।'' उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना नाम अंजली दिवाकर रख लिया है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग