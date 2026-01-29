अंजुम से अंजली बनी लड़की; शिव मंदिर में की शादी: मोनू के साथ खाई जीने-मरने की कसम

अंजली का कहना है कि वह मोनू से पिछले 5 सालों से प्रेम करती है। उसने कहा कि दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। अंजली ने कहा कि 5 साल पहले ही उनकी एक दोस्त के जरिए उनकी मुलाकात मोनू से हुई थी। इस दौरान दोनों ने साथ जीने मरने की कसम खाई। साथ ही शादी का फैसला कर लिया।