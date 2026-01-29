अजित पवार के साथ प्लेन क्रैश में पिंकी की मौत के बाद दादी का रो-रो कर बुरा हाल; बोलीं- उसका मुस्कुराता चेहरा…

पिंकी की दादी ने कहा कि हादसे के बाद से उनका बेटा बिल्कुल टूट गया है। उन्होंने कहा कि उनकी पोती बहुत खुशमिजाज थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा बार-बार आंखों के सामने आ रहा है। बुढ़ापे में ऐसा दुख देखना बाकी था, यह कभी सोचा नहीं था,” कहते हुए दादी फूट-फूटकर रो पड़ीं। गौरतलब है कि बुधवार सुबह करीब 8:45 बजे बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान डिप्टी CM अजित पवार का चार्टर्ड विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस भीषण हादसे में अजित पवार, उनके सुरक्षाकर्मी, दो पायलट और क्रू मेंबर पिंकी माली समेत कुल पांच लोगों की मौत हो गई।