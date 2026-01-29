बारामती विमान हादसे में यूपी की बेटी पिंकी की मौत, परिवार सदमे में, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शोकाकुल

Baramati Plane Crash: 28 जनवरी की सुबह देश ने एक दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर से झटका लगाया जब बारामती एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड Learjet विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उनके सहायक, दो विमान कर्मी और एक पुलिस अधिकारी सभी की मौत हो गई। यह हादसा न केवल एक राजनीतिक और प्रशासनिक क्षति है, बल्कि अनेक परिवारों के जीवन को हमेशा-हमेशा के लिए बदल देने वाला एक गहरा मानवीय नुकसान भी बन गया है।
बुधवार सुबह यह Learjet 45XR विमान मुंबई से बारामती की ओर उड़ान भर रहा था। सुबह के समय विमान लैंडिंग के प्रयास के दौरान रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और आग की चपेट में आ गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना बारामती एयरपोर्ट पर रनवे पर विजिबिलिटी (दृश्यता) और संभावित टेक्निकल कारणों की वजह से हुई। विमान में कुल 5 लोग सवार थे और किसी भी यात्री को बचाया नहीं जा सका। बस कुछ ही देर पहले, वरिष्ठ नेता अजित पवार ने सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा के बारे में पोस्ट किया था, जो अब उनकी आखिरी डिजिटल अभिव्यक्ति बन गई।
इस दुखद दुर्घटना में जिन पांच लोगों ने अपनी जान गंवाई, वे थे, अजित पवार, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनीतिक नेता,पिंकी माली, फ्लाइट अटेंडेंट,दो विमान चालक (पायलट और को-पायलट),एक सुरक्षाकर्मी, जो VIP सुरक्षा के लिए सवार था। इन सभी की मौत से राजनीतिक, प्रशासनिक और समाजिक स्तर पर शोक की लहर दौड़ गई।
इस दुर्घटना में 29 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली का निधन भी हुआ, जिनका परिवार उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से जुड़ा हुआ है और जिनके पिता शिवकुमार माली ने बेटी के सपनों को पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत की थी। पिंकी ने उड़ान भरने से कुछ समय पहले अपने पिता को फोन कर कहा था कि “पापा, मैं अजित दादा के साथ बारामती जा रही हूँ… नांदेड़ के बाद कल बात करेंगे।” यह बात अब उनके पिता के लिए एक अनकहा, अनसुलझा दर्द बन गई है, वह क्षण जो दोहराया नहीं जा सकता।
उनके पिता शिवकुमार माली ने बताया कि पिंकी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए Mumbai में कठिन परिश्रम किया था और पाँच साल से चार्टर्ड फ्लाइट सेवाओं में काम कर रही थीं। वह अपने परिवार का ख्याल रखने वाली, समर्पित और मेहनती महिला थीं, जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद एयरोप्लैनिंग में करियर बनाया। उनकी मौत की खबर ने न केवल घर-परिवार को सदमे में डाल दिया है, बल्कि उनके गांव, मोहल्ले और सहयोगियों के बीच भी गहरा शोक पैदा कर दिया है।
पिंकी माली मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर से थीं, लेकिन परिवार मुंबई/प्रभादेवी क्षेत्र में रहता था। उनके पिता शिवकुमार माली ने टैक्सी चलाकर अपनी बेटियों को पढ़ाया और पिंकी को एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा करने में सहायता की। उनकी मौत से परिवार गहरे सदमे में है। पिंकी की शादी हुई थी और उनके पति भी निजी क्षेत्र में कार्यरत थे। उनके भाई-बहन भी परिवार के साथ हैं और इस अप्रत्याशित नुकसान से परिवार का हर सदस्य टूट गया है। कई स्थानीय नेताओं और नागरिकों ने माली परिवार से मिलने और उन्हें सांत्वना देने के लिए पहुंचना शुरू कर दिया है, जो उनके लिए थोड़ी-सी सांत्वना का स्रोत बने हैं।
पहली रिपोर्टों के अनुसार, विमान रनवे पर पहली लैंडिंग में सफल नहीं हो सका और दूसरा लैंडिंग प्रयास करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम की खराब दृश्यता और रनवे की परिस्थितियां संभावित कारण हो सकती हैं। साथ ही यह दुर्घटना उस चार्टर कंपनी- VSR वेंचर्स (VSR Ventures Pvt. Ltd.) के विमान के साथ तीसरी बड़ी दुर्घटना बताई जा रही है, जिससे सुरक्षा रिकॉर्ड पर भी सवाल उठे हैं। विमान का मॉडल Learjet 45 XR था, जिसमें कुल 5 लोग सवार थे,सभी की मौत हुई। दुर्घटना की जांच DGCA और विमानन सुरक्षा संस्थानों द्वारा की जा रही है, और तकनीकी तथा मानव-तत्वों पर गहन अध्ययन चल रहा है।
दुर्घटना की खबर मिलते ही देश भर की राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीतिक नेताओं ने संवेदना व्यक्त की और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरा दुख जताया। प्रधानमंत्री सहित कई सरोकारों ने इसे राष्ट्र के लिए एक बड़ा क्षति बताया है। राज्य सरकारों के शीर्ष नेताओं और विपक्षी दलों से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक, सभी ने अजित पवार के निधन पर शोक जताया और उनके योगदान को सराहा। कई नेताओं ने कहा कि विमान हादसा प्रशासन को हवाई सुरक्षा समीक्षा करने का कारण देगा। उपमुख्यमंत्री के अंतिम संस्कार के लिए बारामती में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नेताओं, प्रशासकों और नागरिकों की बड़ी भीड़ शामिल हुई।
