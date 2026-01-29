बारामती विमान हादसे में यूपी की बेटी पिंकी की मौत, परिवार सदमे में, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शोकाकुल

पिंकी माली मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर से थीं, लेकिन परिवार मुंबई/प्रभादेवी क्षेत्र में रहता था। उनके पिता शिवकुमार माली ने टैक्सी चलाकर अपनी बेटियों को पढ़ाया और पिंकी को एयर होस्टेस बनने का सपना पूरा करने में सहायता की। उनकी मौत से परिवार गहरे सदमे में है। पिंकी की शादी हुई थी और उनके पति भी निजी क्षेत्र में कार्यरत थे। उनके भाई-बहन भी परिवार के साथ हैं और इस अप्रत्याशित नुकसान से परिवार का हर सदस्य टूट गया है। कई स्थानीय नेताओं और नागरिकों ने माली परिवार से मिलने और उन्हें सांत्वना देने के लिए पहुंचना शुरू कर दिया है, जो उनके लिए थोड़ी-सी सांत्वना का स्रोत बने हैं।