भाजपा संगठन में असंतोष की चर्चा, हरदोई-अमेठी से बूथ पदाधिकारियों के इस्तीफों की खबरों ने बढ़ाई हलचल, जानिए उनके नाम

UGC Boycott Protest : उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों संगठनात्मक गतिविधियों के साथ-साथ आंतरिक असंतोष की खबरें भी सुर्खियों में हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के स्थानीय स्तर के कुछ पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के दावों ने जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक चर्चा तेज कर दी है। हरदोई और अमेठी से जुड़े ऐसे ही घटनाक्रमों को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह की व्याख्याए सामने आ रही हैं। हालांकि, इन इस्तीफों और उनसे जुड़े कारणों को लेकर आधिकारिक स्तर पर स्पष्ट पुष्टि अभी सीमित है।