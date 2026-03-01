14 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘सपना था विश्व गुरु बनने का…’ न लोगों को काम दे पाए, न ही नौकरी और अब LPG के लाले- अखिलेश यादव

LPG Crisis : LPG के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार को घेरा है, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'जो लोग काम नहीं दे पाए, नौकरी नहीं दे पाए, जो आज LPG नहीं दे पा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 14, 2026

अखिलेश यादव ने सरकार पर उठाए सवाल, PC-ANI

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'जो लोग काम नहीं दे पाए, नौकरी नहीं दे पाए, जो आज LPG नहीं दे पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों ने LPG का नया नाम रखा है- लापता गैस। न केवल गैस बल्कि डीजल-पेट्रोल महंगी होती जा रही हैं और जो ये सपना दिखा देते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे…जिस समय युद्ध होना था उस समय ईरान और अमेरिका को समझाने में सफल हो जाते तो न ईरान का इतना नुकसान होता और न ही इतनी जाने जाती…लेकिन अजीब लोग हैं हर मौका खो देते हैं। इन्होंने मेक इन इंडिया का सपना दिखाया था…ये लोग सिर्फ लोगों को घुमराह करना चाहते हैं।'

LPG किल्लत पर पहले भी कर चुके सवाल

देश भर में हो रही LPG की किल्लत पर अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा था। अखिलेश यादव ने कहा था कि जब सरकार कह रही है कि देश में गैस की किसी भी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है तो यह लंबी-लंबी लाइनें क्यों लगी हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? अखिलेश यादव ने अपने X अकाउंट पर लिखा, LPG का अब नया नाम है लापता गैस।

डिप्टी सीएम ने कहा अखिलेश यादव हैं अफवाह यादव

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी को 'अफवाह यादव और अफवाह गांधी' बता दिया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिनभर अफवाह फैलाते रहते हैं और झूठ का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने यह बातें LPG क्राइसिस को लेकर कही।

केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि देश में किसी भी प्रकार की कोई LPG की कमी नहीं है। रोज 75 लाख से अधिक सिलिंडर बुकिंग हो रहे हैं। हमारी विदेश नीति बहुत स्ट्रांग है। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश आगे बढ़ रहा है। देश में LPG का पर्याप्त स्टॉक है। हमारे जहाज होर्मुज स्टेट से गुजर रहे हैं। दो दिन में दो जहाज देश में पहुंच आएंगे।

सांसद डिंपल यादव ने भी किया था हमला

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, 'पैनिक नहीं फैलाया जा रहा है। सरकार से पूछा जा रहा है कि उनकी क्या तैयारी है क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियो सामने आ रही हैं, न्यूज के माध्यम से जो सामने आ रहा है, उसमें देखने को मिल रहा है कि लोग लंबी कतारों में खड़े हैं। सरकार समझे कि दिक्कत है और इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है, इसपर स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

14 Mar 2026 09:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘सपना था विश्व गुरु बनने का…’ न लोगों को काम दे पाए, न ही नौकरी और अब LPG के लाले- अखिलेश यादव

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP SI Exam में ‘पंडित’ वाला सवाल बना विवाद की वजह, डिप्टी सीएम ने की कार्रवाई की मांग

लखनऊ

LPG Crisis : सावधान! 25 नहीं 45 दिन में हो रही गैस की बुकिंग, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए नई गाइडलाइन

लखनऊ

गर्मियों में जंगलों में आग रोकने को वन विभाग अलर्ट, 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम

जंगलों में आग रोकने को यूपी सरकार अलर्ट, 116 अग्नि नियंत्रण सेल सक्रिय (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

सरकार चला रहीं बसपा से कम उम्र की कम से कम छह पार्टियां, मायावती की पार्टी हुई बेदम

Kanshi Ram, BSP Founder, Kanshi Ram Jayanti 2026, Mayawati, Dalit Politics
राष्ट्रीय

विवादों में घिरे IAS अभिषेक प्रकाश बहाल, नियुक्ति विभाग ने जारी किया आदेश

यूपी सरकार के नियुक्ति विभाग ने आदेश जारी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.