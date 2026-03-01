‘सपना था विश्व गुरु बनने का…’ न लोगों को काम दे पाए, न ही नौकरी और अब LPG के लाले- अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, 'जो लोग काम नहीं दे पाए, नौकरी नहीं दे पाए, जो आज LPG नहीं दे पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लोगों ने LPG का नया नाम रखा है- लापता गैस। न केवल गैस बल्कि डीजल-पेट्रोल महंगी होती जा रही हैं और जो ये सपना दिखा देते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे…जिस समय युद्ध होना था उस समय ईरान और अमेरिका को समझाने में सफल हो जाते तो न ईरान का इतना नुकसान होता और न ही इतनी जाने जाती…लेकिन अजीब लोग हैं हर मौका खो देते हैं। इन्होंने मेक इन इंडिया का सपना दिखाया था…ये लोग सिर्फ लोगों को घुमराह करना चाहते हैं।'