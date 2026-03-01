LPG Crisis : सावधान! 25 नहीं 45 दिन में हो रही गैस की बुकिंग, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए नई गाइडलाइन

सरकार एक ओर यह कह रही है कि देश में LPG की कोई कमी नहीं है। लेकिन, फिर बुकिंग अवधि को बढ़ाकर 25 से 45 दिन कर देने पर सवाल तो उठता है। सरकार का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे जमाखोरी न हो सके। लेकिन, ध्यान देने वाली बात यह कि अगर किसी परिवार में 7 से 8 लोग हैं। तो क्या सिलिंडर 45 दिन चल पाएगा? या वह अपना कोई अन्य विकल्प तलाश लें?