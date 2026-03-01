LPG Crisis : सावधान! 25 नहीं 45 दिन में हो रही गैस की बुकिंग, ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए नई गाइडलाइन

अब 45 दिन बाद होगी गैस की बुकिंग, PC- Patrika
लखनऊ : पूरे देश में एलपीजी गैस की किल्लत चल रही है। सरकार ने सबसे पहले 21 दिन बाद गैस की बुकिंग शुरू की थी। फिर इस नियम को बढ़ाकर 25 दिन किया गया। लेकिन, अब सरकार ने इसकी अवधि 45 दिन कर दी है।
मतलब यह कि अगर आपने 15 मार्च को अपने सिलिंडर की बुकिंग करवाई है तो अब आप 1 मई को दोबारा अपने सिलिंडर की बुकिंग करवा पाएंगे। इसका मतलब यह है कि आपको सीधे 45 दिन बाद सिलिंडर मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 45 दिन तक अब आपको अपना सिलिंडर चलाना है। इसके पहले आपको सिलिंडर नहीं मिलेगा। हलांकि यह नियम अभी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है।
सरकार एक ओर यह कह रही है कि देश में LPG की कोई कमी नहीं है। लेकिन, फिर बुकिंग अवधि को बढ़ाकर 25 से 45 दिन कर देने पर सवाल तो उठता है। सरकार का कहना है कि ऐसा इसलिए किया गया है, जिससे जमाखोरी न हो सके। लेकिन, ध्यान देने वाली बात यह कि अगर किसी परिवार में 7 से 8 लोग हैं। तो क्या सिलिंडर 45 दिन चल पाएगा? या वह अपना कोई अन्य विकल्प तलाश लें?
सरकार की ओर से जारी नियमों के मुताबिक, शहरी उपभोक्ता अब 25 दिन के बाद ही अपनी बुकिंग करवा सकेंगे। उसके बाद ही उनको सिलिंडर की डिलीवरी होगी। दूसरी बात ग्रामीण क्षेत्रों में अब 45 दिन के बाद ही बुकिंग कर सकेंगे। बुकिंग के बाद डिलीवरी होगी।
आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से बुकिंग करनी होगी। उसके बाद जो ओटीपी आएगी। उसे डिलीवरी ब्वॉय को दिखाना होगा। इसके बाद ही सिलिंडर की डिलीवरी हो सकेगी। अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको एजेंसी जाकर KYC करवानी होगी। तभी बुकिंग हो सकेगी।
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