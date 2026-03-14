UP News: गर्मियों में जंगलों में आग रोकने को वन विभाग अलर्ट, 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम

जंगलों में आग लगने की संभावित घटनाओं की जानकारी के लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) देहरादून की वेबसाइट का भी उपयोग किया जा रहा है। इस वेबसाइट के माध्यम से वन विभाग को आग से संबंधित अलर्ट सूचना मिलती है। इस सुविधा के लिए प्रदेश के 3792 अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक वेबसाइट पर पंजीकरण करा चुके हैं। इससे जैसे ही किसी क्षेत्र में आग लगने की संभावना या घटना की जानकारी मिलती है, तुरंत अलर्ट जारी हो जाता है। यह तकनीकी प्रणाली जंगलों में आग की घटनाओं पर निगरानी रखने में काफी मददगार साबित हो रही है।