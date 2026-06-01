शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल, प्रताप सिंह बघेल और अनिल चतुर्वेदी को नई जिम्मेदारी, जानिए वजह 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार शिक्षा क्षेत्र को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल करते रहे हैं। प्रदेश सरकार का जोर केवल विद्यालयों की संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर भी है। सरकार ने पिछले वर्षों में स्कूलों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लर्निंग, टैबलेट वितरण और आधारभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया है। मिशन कायाकल्प के तहत प्रदेश के हजारों विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाया गया। इसके अलावा निपुण भारत मिशन के जरिए प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की बुनियादी पढ़ाई और गणितीय क्षमता मजबूत करने का अभियान भी चलाया जा रहा है। शिक्षा विभाग में हुए नए प्रशासनिक बदलाव को इन्हीं योजनाओं के प्रभावी संचालन से जोड़कर देखा जा रहा है।