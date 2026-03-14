UP Employees: 8.5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब ऑनलाइन होगी पदोन्नति प्रक्रिया, देखिए नया अपडेट

UP Employees Promotion Process: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा प्रशासनिक सुधार लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों की पदोन्नति (प्रमोशन) की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए मानव संपदा पोर्टल पर डीपीसी (Departmental Promotion Committee) मॉड्यूल विकसित किया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं।

