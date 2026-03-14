HPCL Plant Murder Case: बदायूं HPCL प्लांट हत्याकांड के बाद एसपी बृजेश कुमार सिंह हटाए गए, लखनऊ भेजे गए

बदायूं में स्थित एचपीसीएल प्लांट के पास हुए हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। घटना के बाद स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। मामले को लेकर प्रदेश स्तर तक चर्चा होने लगी थी और कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी बहस शुरू हो गई थी। इसी के बाद शासन स्तर पर मामले की समीक्षा की गई और पुलिस प्रशासन की भूमिका का आकलन किया गया। इसके बाद सरकार ने बदायूं के एसपी बृजेश कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया।