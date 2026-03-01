UP Politics: कांशीराम को लेकर राहुल के बयान पर असीम अरुण का पलटवार, पढ़ें ‘चमचा युग’

UP Political Debate: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दलित वोट बैंक को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बहुजन आंदोलन के संस्थापक कांशीराम की जयंती के अवसर पर कांग्रेस और भाजपा के बीच तीखी बयानबाजी सामने आई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा कांशीराम को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश सरकार में समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी के बयान को “बनावटी प्रेम” बताते हुए कहा कि राहुल गांधी को कांशीराम के विचारों को समझने के लिए उनकी लिखी पुस्तक ‘चमचा युग’ पढ़नी चाहिए।