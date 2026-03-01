मिशन 2027 की तैयारी: अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा हमला, एआई और निवेश समझौतों को बताया बड़ा खेल

चुनावी मिशन को धार देने के लिए समाजवादी पार्टी ने सांगठनिक स्तर पर भी बड़े बदलाव शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में जालौन की रुक्मिणी देवी निषाद को समाजवादी महिला सभा उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नामित किया गया है। पार्टी ने उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष लक्ष्य सौंपे हैं, ताकि महिला वोटर्स के बीच सपा की पकड़ को और मजबूत किया जा सके।

त्योहारों की बधाई के साथ सत्य की जीत का संदेश

सियासी हमले के बीच अखिलेश यादव ने प्रदेशवासियों को दुर्गाष्टमी और रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने प्रभु श्रीराम के चरित्र को अनुकरणीय बताते हुए कहा कि यह पर्व अन्याय के विरुद्ध सत्य की जीत का प्रतीक है। उनके इस बयान को राजनीतिक गलियारों में 'अन्याय' के खिलाफ समाजवादी संघर्ष के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है।