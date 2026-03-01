सप्तमी पर निकली दधिमती माता की सवारी,

सवारी के दौरान उपखंड अधिकारी रजत, पुलिस उप अधीक्षक खेमाराम बिजारणियां, जायल तहसीलदार विजय बाजिया, डेह तहसीलदार तेजपाल पारीक एवं प्रशासक महिपाल थालोड़ सहित प्रशासन व पुलिस का जाब्ता तैनात रहा।देवी भागवत कथा का समापनमंदिर में आयोजित श्रीमद् देवी भागवत कथा का भी बुधवार को समापन हो गया। जोधपुर के खांगटा निवासी ओमप्रकाश, विजयप्रकाश, सौरभ मुण्डेल दाधीच परिवार के सहयोग से भैरूलाल, जबरचद की स्मृति में आयोजित देवी भागवत कथा का वाचन चेन्नई के संत विजय गुरुजी ने किया। दधिमती माताजी मंदिर प्रन्यास व अखिल भारत वर्षीय दाहिमा (दाधीच) महासभा के तत्वावधान में हुई कथा का श्रवण करने के लिए देशभर से श्रद्धालु पहुंचे। महासभा अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण दाधीच, गोविन्द प्रसाद, रामकुमार रिणवा सहित टीम व्यवस्था में जुटी रही।