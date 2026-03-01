Rajasthan News: बीडीओ-प्रशासक में विवाद, पुलिस पर थप्पड़ मारकर घसीटने का आरोप, धरने पर बैठे जनप्रतिनिधि

इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। थानाधिकारी शिम्भूदयाल मीणा पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि थानाधिकारी ने परिसर में ही प्रशासक को थप्पड़ मारा और पुलिसकर्मियों को उसे घसीटते हुए थाने ले जाने के निर्देश दिए। प्रशासक को मुख्य मार्ग से होते हुए थाने ले जाया गया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया। बाद में पुलिस ने शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर तहसीलदार के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।