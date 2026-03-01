Nagaur news…समझाइश से नहीं सुधरे तो अब जेबें होंगी ढीली, गंदगी फैलाने पर देना पड़ेगा जुर्माना

व्यवस्था पूरी, फिर भी नहीं सुधर रही आदत

नगरपरिषद की ओर से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण किया जा रहा है और कई जगहों पर बड़े डस्टबीन भी लगाए गए हैं। इसके बावजूद लोग कचरा निर्धारित स्थान पर डालने के बजाय सडक़ों और सार्वजनिक स्थानों पर ही फेंक रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि टीम ने ज्यादातर क्षेत्रों में घर-घर जाकर समझाइश भी दी, लेकिन इसका असर सीमित ही रहा है। नगरपरिषद के अधिकारियों का कहना है कि उनकी टीम की ओर से ज्यादातर क्षेत्रों में डोर-टू-डोर जाकर समझाया। इसके बाद भी यह हालत हो रही है। समझाइश के बाद भी प्रभाहीन रहे लोगों पर अब कचरा मिलने की स्थिति में उनके ऊपर जुर्माना लगाए जाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार समझाइश से नहीं सुधरते हैं तो फिर जुर्माना ही लगाया जाएगा।