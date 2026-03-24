नागौर में ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया हाईटेक, अब सेंसर और एआई तय करेंगे पास-फेल

परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का पूरा काम निजी कम्पनी को सौंपा है, जिसके नेटवर्क इंजीनियर प्रियांशु सैनी ने बताया कि बाइक या कार में एक व्यक्ति बैठ सकेगा, जिसका सबसे पहले फेस स्कैन होगा, इसके बाद ट्रेक पर लगा बेरियर ऊपर होगा। पूरे ट्रेक पर कुल 25 कैमरे लगाए गए हैं, जो हर गतिविधि (मूवमेंट) को सटीकता से रिकॉर्ड करेंगे। बाइक के ट्रेक पर जहां 90 सैकंड का समय रहेगा, वहीं कार के ट्रेक पर 120 सैकंड का समय रहेगा। हर जगह आवेदक का फेस स्कैन होगा, ताकि बीच में कोई दूसरा व्यक्ति वाहन नहीं चलाए। इसके साथ जब तक एक आवेदक का ट्रायल पूरा नहीं होगा, तब तक दूसरा आवेदक ट्रेक पर नहीं आ सकेगा। इसके अलावा भी रुकने, रिवर्स लेने, पैर टेकने जैसे कई नियम हैं, जो इस ट्रायल को और कठिन बनाएंगे।