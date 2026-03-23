Salt industry : राजस्थान के 30 नमक रिफाइनरी पर पैकिंग सामग्री का संकट, उत्पादन-सप्लाई प्रभावित, जानें क्यों

युद्ध के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की कमी होने से प्लास्टिक पैकिंग सामग्री तैयार करने के काम में आने वाले कच्चे दानों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। इससे पैकिंग सामग्री महंगी होने के साथ मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो रही। सप्लाई चेन प्रभावित होने के साथ नमक के लदान की प्रक्रिया भी बाधित हुई है। प्रदेश में करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हो रहा है।

अनिल गट्टाणी, अध्यक्ष, राजस्थान नमक रिफाइनरी एसोसिएशन, नावां शहर