नो-एंट्री में घुसा ट्रक, मिर्धा कॉलेज की दीवार व गेट तोड़े, चालक गिरफ्तार

इस घटना ने शहर की यातायात व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यातायात थाना प्रभारी देवीलाल ने बताया कि चालक नशे में था और पुलिसकर्मियों ने उसे शहर में प्रवेश के दौरान रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन वह जबरन वाहन लेकर अंदर घुस गया। उन्होंने कहा कि नो-एंट्री जोन में भारी वाहनों की रोकथाम के लिए पुलिस तैनात रहती है, बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय हैं। स्थानीय लोगों के साथ विद्यार्थियों ने पुलिस एवं प्रशासन से मांग की है कि शहर में भारी वाहनों की आवाजाही पर सख्ती से नियंत्रण किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।