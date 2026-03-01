Nagaur news…चलाया जांच अभियान, एलपीजी सिलेण्डरों की स्थिति देखने पहुंचे अधिकारी

रंगोलियों से संदेश, डोर-टू-डोर पहुंचे की समझाइश, सडक़ पर मत फेको कचरा



नागौर. शहर में स्वच्छता को लेकर नगरपरिषद ने जागरूकता और सख्ती का संयुक्त अभियान शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में बुधवार को परिषद की टीम कुम्हारी दरवाजा क्षेत्र पहुंची। यहां पहले गंदगी वाले स्थानों की सफाई कराई गई, और उसके बाद उसी जगह पर रंग-बिरंगी आकर्षक रंगोलियां बनाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया।

कचरा परिवहन आ रहा कि नहीं……

अभियान के दौरान नगरपरिषद की टीम को दो हिस्सों में बांटा गया। एक टीम लगातार सफाई कार्य में जुटी रही, जबकि दूसरी टीम ने क्षेत्र में घर-घर जाकर लोगों से संवाद किया। इस दौरान गलियों और सडक़ों पर मौजूद लोगों से सीधे बातचीत कर उन्हें कचरा इधर-उधर नहीं फैलाने की समझाइश की गई। टीम ने लोगों से यह भी पूछा कि कचरा संग्रहण वाहन नियमित रूप से आ रहा है या नहीं। अधिकांश लोगों ने बताया कि गाड़ी समय पर आ रही है, जिस पर टीम ने सवाल किया कि फिर भी सडक़ पर कचरा क्यों नजर आता है। इस पर कई लोगों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए आगे से ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया।

लोगों ने दिए सुझाव

क्षेत्र के निवासी रमेश कुम्हार, कैलाश चौधरी, बाबूलाल मेघवाल, शंकरलाल प्रजापत, मुकेश सैनी, गोपाल राम, हरीश मीणा और सुरेश कुमार ने बताया कि सफाई अभियान और रंगोलियों से क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बना है। उनका कहना रहा कि अगर इसी तरह नियमित निगरानी और समझाइश होती रही तो लोग खुद भी जिम्मेदारी समझने लगेंगे। कुछ लोगों ने कचरा गाड़ी के समय और रूट को लेकर सुझाव भी दिए, ताकि सभी घरों से कचरा सही समय पर उठ सके। इनका कहना था कि इसके साथ ही कचरा परिवहन के लिए गाड़ी पहुंची कि नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। नगरपरिषद आयुक्त गोविंद सिंह भींचर का कहना है कि फिलहाल अभियान का फोकस जागरूकता पर है, लेकिन आगे नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि शहर को साफ रखना केवल परिषद की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। आने वाले दिनों में संबंधित क्षेत्रों में बैठक आयोजित कर स्थानीय लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, जिससे स्वच्छता व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जा सके।