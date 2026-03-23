Gajendra Singh Shekhawat : ‘कार्यकर्ता से बदतमीजी की तो, डबल बदतमीजी करूंगा’, शेखावत की अफसरों को चेतावनी, केंद्रीय मंत्री के बयान पर मचा बवाल

Gajendra Singh Shekhawat : केन्द्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के शनिवार को लोहावट/बापिणी कस्बे में जनसुनवाई के दौरान एक वीडियो वायरल से सियासी घमासान मच गया। वीडियो में जहां केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी कार्यकर्ता के साथ बदतमीजी से बिहेव करोगे, तो मैं उससे डबल बदतमीजी से बिहेव करूंगा। उसकी नौकरी व जिंदगी दोनों बर्बाद कर दूंगा। शेखावत के इस वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द डोटासरा, पूर्व शहर विधायक मनीषा पंवार ने भी शेखावत के बयान पर विरोध जताया।