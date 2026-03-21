FSSAI : राजस्थान के वेंडर्स और व्यापारियों को बड़ी राहत, लाइसेंस सिस्टम में नया बदलाव

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों के अनुसार, पहले राजस्थान सहित पूरे भारत के स्ट्रीट वेंडर्स (थड़ी-ठेला वाले) को खाद्य व्यवसाय के लिए FSSAI से अलग से रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना पड़ता था। छोटे वेंडर्स (वार्षिक टर्नओवर 12 लाख तक) को भी सालाना ₹100 का रजिस्ट्रेशन शुल्क भरना होता था। इसे हर साल नवीनीकृत कराना आवश्यक था। साथ ही, Street Vendors Act, 2014 के तहत नगर निगम या टाउन वेंडिंग कमिटी से अलग रजिस्ट्रेशन भी जरूरी था।