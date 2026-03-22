Gajendra Singh Shekhawat : ‘पहले अपने गिरेबां में झांके राहुल गांधी…’, गजेन्द्र सिंह शेखावत क्यों बोले – पीएम मोदी ने रचा इतिहास

Gajendra Singh Shekhawat : केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक बार फिर निशाना साधा। गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि उनको अर्थव्यवस्था की कितनी समझ है, इस पर ही प्रश्नचिह्न लगा हुआ है। जोधपुर में रविवार को अपने आवास पर गजेन्द्र सिंह शेखावत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। जब गजेन्द्र सिंह शेखावत से राहुल गांधी के रुपया के डॉलर के मुकाबले कमजोर होने और महंगाई बढ़ने से जुड़े ट्वीट के विषय में पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं। ग्लोबल सिनेरियो है। अभी जिस तरह का जिओ टर्बुलेंस विश्व में है। जिस तरह की उथल-पुथल वर्तमान परिस्थिति में मिडिल ईस्ट युद्ध से बनी है, उससे सोना की कीमतें लगातार कम हो रही हैं।