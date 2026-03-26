नागौर पुलिस का बड़ा एक्शन: फरार तस्कर की करोड़ों की संपत्ति जब्त

पुलिस के अनुसार जायल थाना क्षेत्र के रोटू निवासी आरोपी रामनिवास उर्फ रामा (33) के खिलाफ वर्ष 2025 में थाना रतनगढ़ (जिला चूरू) में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है। वह लंबे समय से फरार चल रहा है और उस पर 20 हजार रुपए का इनाम घोषित है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी पहचान छिपाकर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से नागौर के डीडवाना बायपास रोड स्थित क्षेत्र में प्लॉट खरीदकर आलीशान मकान का निर्माण शुरू किया था। इस पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए संपत्ति को फ्रीज कर दिया। कोतवाली थानाधिकारी की ओर से जारी फ्रीजिंग आदेश को सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली ने जांच और सुनवाई के बाद सही मानते हुए पुष्टि कर दी है। इस पूरी कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशाराम चौधरी व सहायक पुलिस अधीक्षक जतिन जैन के सुपरविजन में थानाधिकारी वेदपाल शिवराण सहित टीम के अन्य सदस्यों की अहम भूमिका रही। एसपी मीना ने स्पष्ट किया कि नशा तस्करी से समाज को खोखला करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध कमाई से अर्जित संपत्तियों पर लगातार प्रहार किया जाएगा।