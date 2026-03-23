गिरदावरी में रायड़ा, पोर्टल पर सरसों, टोकन कटे बिना एमएसपी पर कैसे रायड़ा बेचेंगे किसान

नागौर जिले सहित प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना अन्तर्गत चना एवं सरसों खरीद के लिए पंजीयन 15 मार्च से प्रारम्भ कर दिया है, लेकिन जिले में सरसों की बिक्री के लिए पंजीकरण करवाने वाले किसानों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई है। ई-मित्र संचालकों व किसानों ने बताया कि सोमवार को जब पोर्टल पर सरसों के लिए पंजीकरण करने लगे तो ऑनलाइन गिरदावरी में रायड़ा लिखा होने से टोकन नहीं कट पाए। किसानों ने बताया कि जिले के पटवारियों ने गिरदावरी में फसल का नाम रायड़ा लिखा है, लेकिन पंजीकरण के लिए पोर्टल पर फसल का नाम सरसों आ रहा है। इसके चलते पंजीकरण नहीं हो रहा है। अजासर के किसान प्रेमाराम मड़ासिया ने पटवारियों से बात भी की, लेकिन उन्होंने बताया कि इस समस्या का समाधान जयपुर स्तर से होगा। उन्होंने राजफैड को पत्र लिख दिया है। ई-मित्र संचालकों ने बताया कि पोर्टल पर ‘फसल चुनें ऑप्शन’ में सिर्फ सरसों लिखा हुआ है और गिरदावरी में रायड़ा लिखा होने के कारण टोकन नहीं कट रहे हैं। इस बार गिरदावरी पोर्टल से ऑटोमैटिक ली जा रही है। गौरतलब है कि रायड़ा और सरसों एक ही फसल है।