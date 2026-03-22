Road Accident: शादी वाले घर में मची चीख-पुकार, भीषण सड़क हादसे में दादा और डेढ़ साल की पोती की मौत, 11 लोग घायल

इस हादसे की सबसे दुखद बात यह है कि मृतक चूनाराम के बड़े भाई हेमाराम (जो स्वयं घायल हैं) के घर में आगामी 26 मार्च को शादी निर्धारित थी। घर में मेहमानों का आना-जाना शुरू हो चुका था और मंगल गीत गाए जा रहे थे। लेकिन इस हादसे ने शादी की खुशियों को गहरे शोक में बदल दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि पूरा गांव इस खबर से स्तब्ध है।