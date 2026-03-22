राजस्थान की माटी की नई पहचान: मखमली आवाज वाली नंदिनी त्यागी ने पेश की मिसाल, 60 गीतों के राजस्थानी वर्जन से मचाया तहलका

नंदिनी बताती हैं कि राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने की प्रेरणा उन्हें राजस्थान पत्रिका की वैचारिक परंपरा से मिली। पत्रिका के संस्थापक कर्पूरचंद कुलिश और प्रधान संपादक गुलाब कोठारी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने मायड़ भाषा को वैश्विक पहचान दिलाने का संकल्प लिया। उनका मानना है कि आज के दौर में सोशल मीडिया मनोरंजन के साथ-साथ भाषा संरक्षण का सबसे प्रभावी माध्यम बन सकता है।