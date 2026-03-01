Nagaur news…सरकारी जमीन पर कब्जों का साम्राज्य, नगरपरिषद खामोशी से शहर की जमीन बन रही शिकार

बाजार से कॉलोनियों तक कब्जों की बाढ़

शहर के सदर बाजार, गांधी चौक, दिल्ली दरवाजा जैसे प्रमुख बाजार क्षेत्रों से लेकर इंदिरा कॉलोनी, सोनी बाड़ी, प्रताप सागर कॉलोनी एवं कॉलेज रोड के आसपास की कॉलोनियों सहित नागौर की तमाम कॉलोनियों में यह कब्जा तेजी से फैल चुका है। जहां जगह मिली, वहीं कब्जा कर लिया गया। सडक़ किनारे की सरकारी जमीन अब कइयों की निजी संपत्ति का हिस्सा बन चुकी है।

नगरपरिषद की मिलीभगत से सरकारी संपत्ति को निजी बनाने का चल रहा खेल…!

इस संबंध में शहर के इन तमाम जगहों की पड़ताल की गई तो सभी जगहों पर अवैध रूप से सरकारी जमीन केा हथियाने का काला खेल का सच सामने आया। इस बाबत नगरपरिषद के विशेषज्ञों से बातचीत की गई कि क्या इस तरह कब्जा कर सरकारी जमीन को निजी बनाई जा सकती है क्या, जवाब मिला नहीं…! इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही के जवाब में अधिकारी कहते हैं कि कोई शिकायत होगी तो देख लेंगे, लेकिन शिकायत कौन करेगा, यहां तो इस तरह से अवैध रूप से सरकारी जमीन को हथियाने के काले खेल में सभी शामिल हैं, फिर शिकायत कौन करेगा के जवाब में अधिकारी चुप्पी साध लेते हैं। नगरपरिषद के जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में यह मामला लाए जाने के बाद भी कार्यवाई नहीं करना, और न ही सर्वे कराना बताता है कि सरकारी जमीन को निजी जमीन बनवाने के काले खेल में खुद जिम्मेदारों का ही संरक्षण हैं, नहीं तो फिर अब तक सालों से चल रहे इस खेल में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जाना बताता है कि यह कब्जा खुद जिम्मेदार ही करवानेे में लगे हुए हैं तो फिर कैसे हटेंगे कब्जे। अब ऐसे में यह शहर कैसे विकसित हो पाएगा, या टाउनशिप योजना कितनी कारगर हो पाएगी, इसका अंदाजा खुद-ब-खुद लगाया जा सकता है।

अवैध कब्जो ंसे सडक़ें सिकुड़ी

इन कब्जों का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। कई जगहों पर चौड़ी सडक़ें अब सिमटकर रह गई हैं। इससे न केवल विकसित शहरी विकास की योजनाओं की मंशा पर पानी फिरने लगा है, बल्कि रही-सही सडक़ों के भी अब संकरी गलियों में बदलने का खतरा मंडराने लगा है।

पड़ताल: 80 प्रतिशत सरकारी जमीन पर कब्जा, हर दिन फैलता काला खेल