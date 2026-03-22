नागौर में नशे के सौदागरों पर शिकंजा, लगातार कार्रवाई से मचा हड़कंप

नागौर. जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन संकल्प - नशा मुक्त नागौर’ के तहत पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देशन में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है तथा लाखों रुपये के मादक पदार्थ व नकदी बरामद की गई है। प्रशिक्षु आईपीएस जतिन जैन ने बताया कि नागौर पुलिस का अपराधियों को स्पष्ट संदेश है कि वे या तो अपराध करना छोड़ दें या फिर नागौर छोड़ दें। अन्यथा उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नागौर एसपी रोशन मीना के नेतृत्व में जिले में ऑपरेशन संकल्प - नशा मुक्त नागौर के तहत नागौर वृत्त क्षेत्र में शनिवार को सदर थाना, श्रीबालाजी थाना व खींवसर थाना पुलिस ने अलग-अलग कार्रवाई की, जिसमें नशे के तीन सौदागरों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए व नशे की सामग्री जब्त की गई।