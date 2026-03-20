Rajasthan News : सड़क पर गोवंश छोड़ा तो 10 हजार तक जुर्माना, सख्त कार्रवाई शुरू

नगरपरिषद ने जुर्माने की राशि में भी बड़ा संशोधन किया है। अब यदि किसी पालक का गोवंश सड़क पर भटकता हुआ पाया जाता है तो उस पर 5 हजार से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही पालक को यह स्पष्ट करना होगा कि पशु को खुले में क्यों छोड़ा गया। परिषद का मानना है कि सख्त आर्थिक जुर्माने से ही इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण संभव है।