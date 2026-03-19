सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में उठाई ऐसी मांग, जो पूरी हो जाए तो बदल जाएगी नागौर की तस्वीर

सांसद बेनीवाल ने बीकानेर से नागौर व जयपुर होते हुए दिल्ली तक जाने वाली राजस्थान संपर्क क्रांति ट्रेन का नियमित संचालन करते हुए इसका नाम लोक देवता वीर तेजाजी के नाम से करने की मांग की। वहीं नागौर संसदीय क्षेत्र के मकराना, लाडनूं, कुचामन सिटी, नावां, छोटी खाटू, बड़ी खाटू तथा मारवाड़ मूण्डवा रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना में चयनित करने, नागौर संसदीय क्षेत्र के कुचामन सिटी रेलवे स्टेशन पर एफओबी व एस्केलेटर तथा लिफ्ट स्वीकृत करने, जोधपुर- साबरमती (अहमदाबाद) के मध्य चलने वाली वंदे भारत ट्रेन का विस्तार मेड़ता – नागौर होते हुए बीकानेर तक करने, बीकानेर से नागौर- मेड़ता- डेगाना- मकराना - कुचामनसिटी -नावां होते हुए जयपुर तक वन्दे भारत ट्रेन चलाने, जोधपुर - दिल्ली के मध्य चलने वाली वन्दे भारत ट्रेन का नागौर लोकसभा क्षेत्र के मकराना व कुचामन सिटी में ठहराव स्वीकृत करने व ट्रेन संख्या 20483 / 20484 दादर- भगत की कोठी का मेड़ता- डेगाना- मकराना- कुचामन- नावा -फुलेरा होते हुए जयपुर तक विस्तार करने की मांग की। इसके साथ मेड़ता रोड से नागौर -नोखा होते हुए बीकानेर तक दिन में दो फेरे में डेमू या लोकल ट्रेन का संचालन स्वीकृत करने सहित विभिन्न मांगों को उठाया।