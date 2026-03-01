डॉक्टर को ‘डिजिटल अरेस्ट’ करके 34 लाख ठगे, नागौर पुलिस ने दिल्ली से 4 आरोपी दबोचे

साइबर थाना नागौर के थानाधिकारी धरम पूनिया (आरपीएस) ने बताया कि गत 21 जनवरी को गोटन निवासी जस्साराम पुत्र भागुराम को साइबर थाने में परिवाद देकर बताया कि करीब एक महीने पहले ( 28 दिसंबर 2025 को) बैंगलुरु से एक व्यक्ति का फोन आया, जिसमें उसने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ मानव तस्करी व महिलाओं को अश्लील वीडियो मैसेज भेजने को लेकर मामला दर्ज किया गया है। जेल जाने से बचना है तो रुपए देने पड़ेंगे। आरोपियों ने डॉक्टर को लगातार वीडियो कॉल करके डिजिटल अरेस्ट बनाए रखा और डरा-धमकाकर एक ही बार में 34 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवाकर ठगी कर ली। डॉक्टर ने 34 लाख रुपए एफडी तुड़वाकर आरोपियों को ट्रांसफर की।