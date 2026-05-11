हर गली पर रहेगी डिजिटल नजर, बार कोड बताएगा कचरा वाहन पहुंचा या नहीं

नागौर. शहर की सफाई व्यवस्था को तकनीक से जोड़ते हुए नगरपरिषद ने अब घर-घर कचरा संग्रहण व्यवस्था पर डिजिटल निगरानी शुरू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत शहर के विभिन्न मोहल्लों और कॉलोनियों में बार कोड लगाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से यह ट्रैक किया जाएगा कि कचरा वाहन संबंधित क्षेत्र में पहुंचा या नहीं। नगरपरिषद नागौर अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से सफाई व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और वाहन संचालक अब बिना क्षेत्र में गए कचरा उठाने का दावा नहीं कर सकेंगे।