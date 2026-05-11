नागौर मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर संकट के बादल

राजकीय मेडिकल कॉलेज नागौर के प्रधानाचार्य ने 17 मार्च 2026 को राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसायटी, जयपुर के आयुक्त को पत्र लिखकर बताया कि एमसीएच हॉस्पिटल में स्थापित की गई मदर लैब राज्य सरकार के 13 मार्च को जारी आदेश की पालना के विरुद्ध है। पीएमओ ने सेंट्रल लैब जेएलएन नागौर से पूर्णतया बंद करके मदर लैब को पांच किलोमीटर दूर एमसीएच हॉस्पिटल में संचालित किया जा रहा है। अब जेएलएन अस्पताल में केवल कलेक्शन सेंटर चलाया जा रहा है। इससे सम्पूर्ण आपातकालीन जांच बंद हो गई है। यह सेंट्रल लैब मेडिकल कॉलेज के एनएमसी नोर्म्स के विरुद्ध है। उन्होंने पत्र में आशंका जताई कि यदि जिला अस्पताल की सेंट्रल लैब बंद रही तो आगामी नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) निरीक्षण में गंभीर आपत्तियां उठ सकती हैं। इससे मेडिकल कॉलेज की मान्यता प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है।