Nagaur Accident : मेड़ता में स्कूली बच्चों से भरा टैम्पो अनियंत्रित होकर पलटा, कई बच्चे घायल

Nagaur Accident : नागौर जिले के मेड़ता सिटी के पांचडोलिया गांव में सुबह करीब 8 बजे एक स्कूली टैम्पो अनियंत्रित होकर पलटा गया। राहत की बात यह थी कोई बड़ी घटना नहीं घटित हुई। कुछ स्कूली बच्चों को मामूली चोटें लगीं हैं। सभी चोटिल बच्चों को 108 एंबुलेंस से उपचार के लिए मेड़ता के उपजिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। यहां पर डॉ. ललित चौधरी, डॉ. आर. सी चौधरी, डॉ. चंद्रशेखर सहित चिकित्सकों की टीम ने घायल स्कूली बच्चों का इलाज किया।