नाथी देवी मर्डर केस: मूंगफली के कट्टों ने दी हत्याकांड की गवाही, गांव के युवक ने गहनों के लिए काटा था महिला का गला

वह चारा दिखाने के लिए बाड़े की ओर ले गया, वहीं कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। लूट के लिए पैर काटकर चांदी के कड़े निकाल लिए। शव के तीन हिस्से कर अलग-अलग कट्टों में भरकर कार से पचरंडा क्षेत्र में फेंक दिया। पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार कर, उसकी पत्नी माया और भांजे चंदन पुरी को हिरासत में लिया है।