नागौर: बिजली विभाग में सामग्री में करोड़ों का घपला! ठेकेदार ने लगाया 3 करोड़ से अधिक का चूना

नागौर जिले के बिजली विभाग में करीब छह साल पहले किए दो कार्यों में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। शिकायत के बाद हुई जांच में निगम की सामग्री के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की पुष्टि हुई है। ठेकेदार फर्म मैसर्स श्रीराम इलेक्ट्रिकल एंड कंस्ट्रक्शन, अड़वड़ को दिए गए कार्य आदेशों में करोड़ों रुपए के गबन का मामला सामने आने के बाद विभागीय कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ बिजली के बकाया बिलों को लेकर छोटे-छोटे उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार निगम को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं।