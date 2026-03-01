18 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नागौर

Nagaur news…दुर्लभ योग में आज से शुरू हो रहा चैत्र नवरात्रि, पालकी पर आगमन, हाथी पर होगी माता विदा

नागौर. चैत्र नवरात्रि गुरुवार से दुर्लभ शुभ योग में शुरू होगी। इस बार माता के आगमन की सवारी पालकी एवं जाने की सवारी हाथी रहेगी।

2 min read
Google source verification

नागौर

image

Sharad Shukla

Mar 18, 2026

नागौर. चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इस बार गुरुवार को शुक्ल योग, ब्रह्म योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे दुर्लभ संयोग में हो रही है। इसे जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। रमल ज्योतिर्विद दिनेश प्रेम शर्मा ने बताया कि ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस वर्ष माता का आगमन पालकी पर होगा। इसे मिला-जुला फल देने वाला माना जाता है। जबकि माता की विदाई हाथी पर होगी। इसे सुख, समृद्धि, अच्छी वर्षा और कृषि में वृद्धि का संकेत माना जाता है। घटस्थापना का सबसे शुभ समय सुबह 6 बजकर 42 मिनट से 8 बजकर 12 मिनट तक रहेगा। इसके अलावा सुबह 11 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 42 मिनट तक चंचल वेला और दोपहर 12 बजकर 43 मिनट से 3 बजकर 44 मिनट तक लाभ-अमृत का समय भी अनुकूल रहेगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 19 मिनट से 1 बजकर 07 मिनट तक रहेगा।
चलती रही तैयारियां
मंदिरों एवं घरों में नवरात्रि को लेकर तैयारियां बुधवार को देर शाम तक चलती रही। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना के साथ ही मां दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री के रूप में पूजन के साथ ही नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। शहर के देवी मंदिरों में साफ-सफाई कर उनको रंगीन बिजली की झालरों से सजाए जाने का काम चलता रहा। नौ दिनों तक नवरात्रि तक मंदिरों में विविध धार्मिक कार्यक्रम होते रहेंगे। इस दौरान श्रद्धालु भी उपवास रखकर माता की आराधना करेंगे। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। मां शैलपुत्री को शक्ति का प्रथम स्वरूप माना गया है। मान्यता है कि इनकी आराधना से जीवन में स्थिरता, साहस और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन श्रद्धालु विधि-विधान से पूजन कर घी का भोग लगाते हैं। जिससे आरोग्य और समृद्धि की कामना की जाती है। माता का वाहन वृषभ (बैल) है और उनके हाथों में त्रिशूल व कमल सुशोभित रहते हैं, जो शक्ति और पवित्रता का प्रतीक हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Mar 2026 10:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Nagaur / Nagaur news…दुर्लभ योग में आज से शुरू हो रहा चैत्र नवरात्रि, पालकी पर आगमन, हाथी पर होगी माता विदा

बड़ी खबरें

View All

नागौर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Nagaur news…जमाखोरी की होड़ के बीच भी एलपीजी सप्लाई सुचारू बनाने की मशक्कत, व्यवस्था संभालने में जुटा विभाग

नागौर

अवैध कनेक्शनों पर सख्ती, फील्ड विजिट बढ़ाने व शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर बल

नागौर

अस्पताल भवन के बीच गैस सिलेंडर से जल रही भट्टी, सुरक्षा पर उठे सवाल

अस्पताल भवन के बीच गैस सिलेंडर से जल रही भट्टी
नागौर

Nagaur Crime: रसद विभाग की कार्रवाई से हड़कंप, होटल संचालक बोला- खुद को लगा दूंगा आग, अफरा-तफरी मची

Makrana news Rajasthan, Makrana gas raid, Rajasthan LPG misuse, Makrana hotel raid, Rajasthan local news gas, LPG cylinder seizure Makrana, illegal gas use Rajasthan, Makrana breaking news, Rajasthan supply department action, Makrana restaurant raid, LPG misuse crackdown Rajasthan, Nagaur district news, Rajasthan enforcement news, Makrana police action, Rajasthan gas cylinder case
नागौर

नागौर के नए एसपी रोशन मीना की सख्त चेतावनी, अपराधी सुधर जाएं या जिला छोड़ दें

नागौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.