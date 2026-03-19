राजस्थान का हृदयविदारक हत्याकांड: टुकड़े-टुकड़े में काट डाला अंग…हाथ, पैर और सिर दूर-दूर फेंका, महिला के नाम थी 30 बीघा जमीन

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मामले में अहम सुराग मिले हैं और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। धरना समाप्त होने के बाद अब पुलिस का पूरा फोकस हत्याकांड के खुलासे और आरोपियों को पकड़ने पर है। इस जघन्य हत्या से पूरे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने दोषियों को कड़ी सजा देने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है।