जेएलएन अस्पताल की लैब शिफ्टिंग पर उठे सवाल, नियम ताक पर

पुराना अस्पताल परिसर में बनी नई मदर लैब का पीएमओ की ओर से गठित टीम की ओर से निरीक्षण करने पर कई कमियां पाई गई है, इसके बावजूद नियम विरुद्ध जेएलएन अस्पताल की सेंट्रल लैब को शिफ्ट करने का दबाव बनाया जा रहा है। जेएलएन अस्पताल के पैथोलोजिस्ट, माइक्रोबायोलोजिस्ट, बायोकेमिस्ट एवं लैब स्टोर प्रभारी की ओर से 16 मार्च को निरीक्षण के बाद जेएलएन अस्पताल के पीएमओ सहित उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है, उसके अनुसार मैसर्स टीसीआईएल कशना डाइग्नोस्टिक लिमिटेड लैब में न तो फाइर एनओसी मिली और न ही फायर फाइटिंग सिस्टम पाया गया। इसके साथ बायोमेडिकल कचरा निस्तारण में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की उचित व्यवस्था नहीं पाई गई। लैब प्रभारी, पैथोलोजिस्ट, माइक्रोबायोलोजिस्ट, बायोकेमिस्ट के लिए बैठने, रिपोर्टिंग एवं मॉनिटरिंग के लिए कक्ष उपलब्ध नहीं हैं। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मदर लैब में होने वाली 150 जांचों में से कई जांचों के लिए इस लैब में उपकरण नहीं हैं एवं किसी भी उपकरण के बंद होने की स्थिति में कोई भी बैकअप नहीं पाया गया।