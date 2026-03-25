दसवीं बोर्ड परीक्षा 2026 परिणाम में नागौर व डीडवाना-कुचामन का डंका

दसवीं के परिणाम में नागौर जिले का औसत रिजल्ट 97.09 प्रतिशत रहा है, जबकि वर्ष 2025 में 97.26 प्रतिशत व वर्ष 2024 में 96.51 प्रतिशत था। इसी प्रकार डीडवाना-कुचामन जिले ने 97.59 प्रतिशत औसत परिणाम के साथ प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जबकि गत वर्ष चौथा स्थान था। इस बार डीडवाना-कुचामन जिले की रैंक व औसत परिणाम में अच्छा सुधार हुआ है। प्रदेश में पहले स्थान पर झुंझुनूं (97.77 प्रतिशत) व तीसरे स्थान पर सीकर (97.43 प्रतिशत) रहा है। वहीं 96.48 प्रतिशत परिणाम के साथ जोधपुर प्रदेश में पांचवें स्थान पर है।