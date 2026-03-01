यूपी की यह तहसील बनी अखाड़ा, टेंडर विवाद में दो पक्षों में जमकर चले मारपीट…SDM मौका देख भागे

टेंडर की प्रक्रिया शुरू ही हुई थी तभी पोखरी को पट्टे पर लेने के लिए दो पक्षों में बहस शुरू हो गई, और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। हर तरफ सिर्फ लात-घूंसे चलने लगे, जिसमें कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोट आई और कपड़े भी फटे। जानकारी के मुताबिक 20 जनवरी को भी इसी पोखरी के पट्टे के लिए तहसील में विवाद हुआ था। तब कार्यक्रम निरस्त करके, उसे 25 मार्च को पूरा कराने की तिथि निर्धारित की गई थी, बुधवार को आज दुबारा विवाद हो गया।