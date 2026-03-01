नोएडा में निवेश के नाम पर 3.26 करोड़ रुपए की ठगी करने वाला साइबर ठग गिरफ्तार

गिरफ्तार आरोपी बिहार के पूर्णिया जिले का निवासी है और उसकी उम्र करीब 32 वर्ष बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि आरोपी लोगों को सोशल मीडिया, व्हाट्सएप कॉल और अन्य माध्यमों से संपर्क कर शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर मोटा मुनाफा कमाने का लालच देता था। इसके बाद वह उन्हें फर्जी प्लेटफॉर्म और खातों के जरिए पैसे निवेश करने के लिए प्रेरित करता था। जैसे ही लोग पैसे ट्रांसफर करते, आरोपी उनसे संपर्क तोड़ देता था।