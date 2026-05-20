‘शव सड़ रहा है, ले जाओ’, पुलिस का नोटिस देख भड़के माता-पिता, दोबारा पोस्टमॉर्टम के बिना डेड बॉडी लेने से साफ इनकार

बीते 12 मई की रात को 33 साल की त्विशा शर्मा का शव उनके ससुराल की छत पर फंदे से लटका मिला था। त्विशा के पिता नवनिधि शर्मा का आरोप है कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। त्विशा और उनकी मां के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत से भी यह साफ हुआ है कि वह इस शादी से बहुत परेशान थीं और खुद को फंसा हुआ महसूस कर रही थीं। फिलहाल, पुलिस ने त्विशा के वकील पति और मुख्य आरोपी समर्थ सिंह पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है, जो फरार है।